Молодого саратовца поймали с наркотиками в Солнечном, сообщает ГУ МВД.

19-летнего сбытчика случайно остановили полисмены проверить документы. Они и не подозревали, какой сюрприз их ждет при досмотре.

Парень не смог объяснить, почему нарушил предписание о соблюдении карантина. А при досмотре у него изъяли 35 свертков с наркотиками. Экспертиза установила, что закладчик переносил 12 граммов синтетики. На допросе молодой человек признался, что сбывал дурь за деньги.

Теперь молодому нарко-сбытчику грозит до 20 лет тюрьмы.