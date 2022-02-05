Накануне, 4 февраля, в полицию обратился 52-летний житель Саратова с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Мужчина рассказал полицейским, что 29 января решил приобрести автомобильные шины, объявление о продаже которых увидел в Интернете. Затем перешел на сайт продавца и оформил заказ.

После этого ему позвонила неизвестная и сообщила, что для получения товара необходимо сначала оплатить его. Заявитель согласился и перевел 12 284 рубля на банковский счет, который продиктовала незнакомка, но шины так и не получил.

Расследуется уголовное дело.