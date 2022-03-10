Мужчина нашел на дороге банковскую карту и решил ей воспользоваться. Об этом сегодня, 10 марта, сообщили в пресс-службе УМВД по Саратову.

В Ленинский отдел полиции обратилась 57-летняя жительница поселка Жасминный. Она рассказала, что обронила свою банковскую карту, а спустя время ей начали приходить оповещения о покупках в различных сетевых магазинах. Общая сумма ущерба составила 6,5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 55-летний саратовец.

Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.