В Саратове местный житель во время строительства дома обнаружил человеческий череп. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

В одном из СНТ вблизи улицы Большая Долинная в Волжском районе Саратова, один из дачников нашел человеческий череп во время копки ямы для фундамента дома, о чем сообщил в полицию.

Следователем был проведен осмотр места происшествия. В ходе осмотра выяснилось, что череп принадлежал взрослому человеку. Останки имеют большую давность.

Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения давности и причины смерти человека.

Полученная информация будет проверена по базе пропавших без вести. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.