В отдел полиции поселка Солнечный в Саратове обратился 30-летний мужчина с заявлением о краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Заявитель рассказал, что в магазине на улице Тархова забыл кошелек с 40 тысячами рублями внутри. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, была установлена личность мужчины, который присвоил себе чужой кошелек. 44-летний ранее не судимый горожанин потратил найденные деньги. Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.