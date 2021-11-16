Проводится доследственная проверка по факту смерти 72-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Накануне, 15 ноября вечером, саратовец пришел навестить своих родственников, проживающих в квартире дома по улице Весенняя. Войдя в дом, он обнаружил 72-летнего хозяина квартиры в коридоре на полу без признаков жизни, о чем сообщил в полицию.

В ходе осмотра на теле мужчины обнаружено колото-резаное ранение в области груди. Назначено судебно-медицинское исследование.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.