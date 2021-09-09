В Саратове друг нашёл своего приятеля мёртвым, когда пришёл к нему в гости.

В Ленинском районе областного центра в квартире дома на улице Зеркальная найдено тело мужчины. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Как полагают следователи, свидетель днем 8 сентября пришел домой к своему 47-летнему другу и с ужасом обнаружил, что тот не подает признаков жизни.

Так как дверь в квартиру была не заперта, то приятель погибшего увидел, что его знакомый лежит мёртвым на диване, и вызвал оперативные службы. «Скорая» констатировала смерть хозяина жилища, — уточнили следователи.

Выяснилось, что на груди, животе и лице погибшего есть травмы. Окончательную причину смерти саратовца установят судмедэксперты. Они же и выяснят, имели ли эти повреждения отношение к гибели человека. Ведётся следствие.

Фото : СКР