Пенсионер из Саратова подозревается в убийстве приятеля в новогоднюю ночь, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

62-летний мужчина планировал встретить Новый год в компании своей сожительницы и 47-летнего приятеля в своей квартире на Ново-Астраханском шоссе. Незадолго до наступления 2020 года он отошел в магазин, попросив своего товарища не ложиться на постель из-за его неопрятного внешнего вида.

Вернувшись домой, он обнаружил, что его друг не послушался и, все-таки, прилег на диван. Пенсионер разозлился, стянул его на пол и начал избивать руками и ногами. Выплеснув злобу, мужчина сел за стол, куда пригласил и своего неухоженного друга. Компания выпила, закусила, встретила Новый год, а затем все пошли спать.

Проснувшись утром, пенсионер с сожительницей нашли 47-летнего приятеля без признаков жизни. Как позже установят медики, он умер от кровоизлияния в мозг.

Мужчина свою вину признал. На время следствия его заключили в СИЗО.