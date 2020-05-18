В Саратове пьяный 43-летний мужчина сходил в гости к своей коллеге по работе, которая была на больничном и изнасиловал её. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

26 июня прошлого года, мужчина после веселых поседелок, изрядно выпивший, отправился к своей сослуживице. Женщина находилась на больничном и не ждала гостя, но удившись такому вниманию пригласила его в квартиру. Мужчина воспользовавшийся тем, что девушка одна дома начал к ней приставать. Получив отказ, он, угрожая убийством, набросился на неё и изнасиловал. После чего, насильник спокойно покинул жилище. В этот же вечер в квартиру потерпевшей вернулся её старший брат, которому она все рассказала, родственник вызвал полицию.

Мужчина свою вину не признал, но у следствия достаточно доказательств его вины. Сейчас уголовное дело передано суд, максимальное наказание за такие действия могут быть до 10 лет лишения свободы.