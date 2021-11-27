В Кировском районе Саратова в отдел полиции с заявлением о краже обратилась 45-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Заявительница пояснила, что дала свою банковскую карту брату для снятия наличных, прикрепив к «пластику» стикер с пин-кодом, а тот потерял карту. Через некоторое

время ей поступило оповещение о снятии четырех тысяч рублей.

Полицейскими было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым оказался нигде не работающий саратовец, ранее судимый за кражу.

Мужчина признался, что нашел карту с пин-кодом и не смог удержаться от соблазна – снял деньги в ближайшем банкомате и потратил. В качестве меры пресечения подозреваемому избрана подписка о невыезде.