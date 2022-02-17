Суд завершил расследование уголовного дела 49-летнего мужчины за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.
В декабре прошлого года сотрудники полиции задержали местного жителя по подозрению в уголовном преступлении. Мужчина обратился к знакомому-юристу за помощью, и тот пообещал выручить приятеля в суде за миллион рублей. Как оказалось, он не собирался выполнять свои условия.
18 февраля того же года, в рамках оперативного задания, деньги были переданы обвиняемому. Сотрудники ведомства поймали нарушителя с поличным.
На предварительном следствии он признал вину.
Данное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.