Суд завершил расследование уголовного дела 49-летнего мужчины за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В декабре прошлого года сотрудники полиции задержали местного жителя по подозрению в уголовном преступлении. Мужчина обратился к знакомому-юристу за помощью, и тот пообещал выручить приятеля в суде за миллион рублей. Как оказалось, он не собирался выполнять свои условия.

18 февраля того же года, в рамках оперативного задания, деньги были переданы обвиняемому. Сотрудники ведомства поймали нарушителя с поличным.

На предварительном следствии он признал вину.

Данное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.