В полицию в Хвалынске поступило сообщение об угоне автомобиля «ВАЗ-2110». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

По словам заявителя, ключи находились в замке зажигания. Мужчина рассказал, что к нему пришел бывший коллега и хотел остаться ночевать. Он отказал мужчине и спустя некоторое время увидел с балкона, как его машина уезжает от дома.

Машину нашли. Управлял автомобилем ранее судимый 22-летний гражданин. Он пояснил, что обиделся на отказ в ночлеге и решил добраться до своего дома на машине знакомого.

Расследуется уголовное дело.