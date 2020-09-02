Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве 27-летнего саратовца. Об этом сообщили в городском УМВД.

По предварительной версии, мужчина разместил сообщения о продаже фарфорового кувшина и телефона на сайте объявлений в интернете. Покупатели связывались с ним и переводили деньги за товар, но так ничего и не получали. Ушлый злоумышленник после получения средств тут же удалял объявление и переставил отвечать на звонки.

Его жертвами стал 49-летний житель Москвы и 36-летний саратовец. Устанавливается причастность злоумышленника к еще двум мошенничествам.

На гражданина завели уголовные дела и отпустили под подписку о невыезде.