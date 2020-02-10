Вероятный мошенник был задержан в аэропорту Домодедово при попытке покинуть Петербург, сообщает пресс-служба МВД Москвы.

Полиция задержала 34-летнего мужчину в столичном аэропорту. В Санкт-Петербурге его подозревают в мошенничестве на 220 тысяч рублей и 20 тысяч долларов. Выяснилось, что беглец родился в Пугачеве Саратовской области.

В декабре прошлого года на проспекте Косыгина у магазина «Народный» он разговорился пенсионеру, которому поведал о трудной судьбе украинского беженца в своем лице. Несмотря на это, он сумел накопить на питерскую квартиру и показал сверток денег. Он добавил, что недостающую сумму ему переведут родственники с Украины, но российской банковской карты у него нет. Старичок доброжелательно согласился помочь бедолаге и пригласил его домой.

Дома, пока хозяин отвлекался на гостеприимство, «иностранец» поменял накопленное мужчиной на «билеты банка приколов».

В настоящее время на мужчину завели уголовное дело.