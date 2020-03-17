Мужчина решил нажиться на наивности граждан и путём обмана «заработал» 260 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

31-летний мужчина в 2017 году обещал продать новые телефоны ниже рыночной стоимости семи людям. Доверчивые саратовцы отдали ему свои сотовые, лишившись таким образом 260 тысяч рублей. Обман обошёлся мужчине в пять лет колонии строгого режима.

Саратовец посчитал это наказание суровым и подал жалобу. Во время проверок коллегия пришла к выводу, что за содеянное осуждённый получил справедливый срок.