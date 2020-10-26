Сегодня, 26 октября, саратовец под ником “Анатолий Я” рассказал в интернет-сервисе о необычной покупке.

Мужчина приобрел консервы из тунца в “Магните” по акции. Сразу есть их он не захотел, решил оставить на потом. Желание растянуть удовольствие сыграло с ним злую шутку.

В итоге горожанин созрел для салата, открыл упаковку. Он боялся, что за 89 рублей ему положат кашу вместо кусков или перемороженную рыбу. На самом деле туда положили скумбрию вместо обещанного тунца.

В доказательство своих слов автор поста опубликовал снимок упаковки.