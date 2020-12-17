Следователи выясняют обстоятельства смерти неизвестного мужчины в Саратове. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным в ночь с 16 на 17 декабря житель Волжского района города шел домой и решил срезать путь по лесопосадкам за здаием №143 на Мясницкой улице.

Он обнаружил там труп человека и сообщил в полицию.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия и тело мужчины. На вид ему около 50-60 лет, личность гражданина устанавливается. Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, судебно-медицинское исследование поможет определить причины смерти. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.





