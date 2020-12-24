Следователи проводят проверку по факту смерти неизвестного мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 23 декабря житель одного из домов по проспекту Энтузиастов в Заводском районе Саратова шел по подъезду и обнаружил между вторым и третьим этажами гражданина, вызвал “скорую помощь”. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия и тело мужчины. На вид ему около 40-45 лет, его личность устанавливается.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится судебно-медицинское исследование с целью установления причины смерти мужчины. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

