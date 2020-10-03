Жительница Самарской области осталась без ноутбука и золота после того, как сдала комнату в квартире в аренду жителю Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД соседнего региона.

Имущество стоимостью 23 тысячи рублей неизвестный унес из квартиры дома, расположенной на Московском проспекте в Автозаводском районе города.

Прибывшие полицейские осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и собрали улики, они составили ориентировку с описанием примет мужчины и направили ее полицейским.

Выяснилось, что к преступлению причастен 32-летний рецидивист из Саратовской области. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за угон автомобиля.

Мужчина сознался, что взял чужое, сдал имущество в ломбард ради того, чтобы вернуться домой.

На него завели очередное уголовное дело.