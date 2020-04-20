Аферисты развели саратовца на деньги с помощью. страницы его знакомой в соцсети, сообщает ГУ МВД.

24-летний местный житель обратился в полицию за помощью и рассказал, что ему в сети написала подруга и попросила оплатить интернет-покупку за 2,5 тысячи рублей. Тот любезно согласился и перевел деньги якобы на счет продавца. Потом нескромная саратовчанка попросила еще пять тысяч, заверив, что скоро вернет долг.

Чуть позже потерпевший позвонил заемщице, которая сказала, что ни о каких покупках не знает и денег не просила. Всего мужчина потерял 7,5 тысячи рублей.

Еще одной жертвой мошенников стал бедолага-курьер. Решив подзаработать денег в период нерабочих дней, 22-летний парень разместил резюме «бегунка». Ему тут же позвонила женщина, которая попросила купить продуктов и оплатить интернет в сумме 1,111 тысячи рублей.

Следом она перезвонила и попросила перевести 5,861 тысячи рублей. Наивный саратовец выполнил все просьбы несмотря на информированность о проказах аферистов. Он потратил 6,972 тысячи рублей, прежде чем понял, что его обманули.

Сейчас по обоим фактам возбуждены уголовные дела.