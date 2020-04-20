Аферисты развели саратовца на деньги с помощью. страницы его знакомой в соцсети, сообщает ГУ МВД.

24-летний местный житель обратился в полицию за помощью и рассказал, что ему в сети написала подруга и попросила оплатить интернет-покупку за 2,5 тысячи рублей. Тот любезно согласился и перевел деньги якобы на счет продавца. Потом нескромная саратовчанка попросила еще пять тысяч, заверив, что скоро вернет долг.

Чуть позже потерпевший позвонил заемщице, которая сказала, что ни о каких покупках не знает и денег не просила. Всего мужчина потерял 7,5 тысячи рублей.

Еще одной жертвой мошенников стал бедолага-курьер. Решив подзаработать денег в период нерабочих дней, 22-летний парень разместил резюме «бегунка». Ему тут же позвонила женщина, которая попросила купить продуктов и оплатить интернет в сумме 1,111 тысячи рублей.

Следом она перезвонила и попросила перевести 5,861 тысячи рублей. Наивный саратовец выполнил все просьбы несмотря на информированность о проказах аферистов. Он потратил 6,972 тысячи рублей, прежде чем понял, что его обманули.

Сейчас по обоим фактам возбуждены уголовные дела.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here