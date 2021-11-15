В Октябрьском районе Саратова в отдел полиции обратился управляющий ресторана на улице Чернышевского с заявлением о краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области. По словам заявителя, кто-то проник в помещение и из сейфа на первом этаже похитил 33 617 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан бывший сотрудник ресторана – 30-летний ныне нигде не работающий саратовец. Мужчина признался, что знал, где хранятся ключи и от двери, и от сейфа, поэтому беспрепятственно проник в помещение и забрал деньги.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Часть похищенного изъята, остальное злоумышленник успел потратить на алкоголь и еду.