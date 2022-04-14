Суд признал виновным 28-летнего местного жителя мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

В августе 2014 года житель Маркса устроился заведующим лабораторией в образовательном учреждении, а в ноябре 2014 года его уволили. В августе 2015 года мужчина подделал договор найма жилого помещения в общежитии техникума, где ранее работал.

В марте 2016 года общежитие передали в собственность Марксовского муниципального района. В июле 2016 года в администрации мужчина заключил договор социального найма жилого помещения в общежитии. В декабре 2016 года он приватизировал помещение, после чего в 2018 году продал его.

Нанесенный администрации ущерб оценивается в 731,1 тысяч рублей, то есть в размере стоимости жилья.

Обвиняемый вину не признал, но собранных доказательств оказалось достаточно.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 300 тысяч рублей.