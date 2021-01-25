Прокуратура Кировского района Саратова выяснила, что один из местных жителей размещал “ВКонтакте” нацистские публикации. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.
Он разместил изображение, которое использовалось в символике государственных, военных и политических институтов гитлеровской Германии 1933-1945 годов.
На гражданина завели административное дело, ему назначен штраф.
Очень интересно…!! Значит за фашистскую символику штрафуют (кстати правильно делают, я бы их «сажал…!) А вы посмотрите на форменную одежду, особенно дамскую в пилотке, работников почты России……., или на форму полицейских…. Разве она не похожа на форму СС…!!!??? А за это кого штрафовать…!!!???