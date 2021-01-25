Прокуратура Кировского района Саратова выяснила, что один из местных жителей размещал “ВКонтакте” нацистские публикации. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Он разместил изображение, которое использовалось в символике государственных, военных и политических институтов гитлеровской Германии 1933-1945 годов.

На гражданина завели административное дело, ему назначен штраф.