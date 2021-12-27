В отделении по взысканию административных штрафов Саратова находится сводное исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности по штрафам ГИБДД.

19-летний житель Саратова имеет 294 неоплаченных штрафа за нарушение правил дорожного движения, большинство из которых – за превышении скорости. Общая сумма долга, включая исполнительский сбор, превысила 350 тысяч рублей.

Согласно сведениям ГИБДД, на должника зарегистрирован автомобиль ГИБДД С5. Судебным приставом был осуществлен выход по адресу нахождения транспортного средства. В рамках принудительных мер иномарка была арестована и оставлена должнику на ответственное хранение. В случае дальнейшего бездействия, автомобиль гражданина будет реализован в счет погашения задолженности.