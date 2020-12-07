Жертвой мошенничества стал 30-летний саратовец. Об этом сообщили в городском УМВД.
Мужчина нашел на одном из сайтов объявление о продаже обуви, связался с продавцом и договорился о покупке.
Его попросили забронировать товар, что гражданин и сделал.
Однако ни обуви, ни средств обратно он не получил.
Сумма ущерба составила 3,5 тысячи рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 22-летний саратовец. Он признался в содеянном, на парня завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.