Жертвой мошенничества стал 30-летний саратовец. Об этом сообщили в городском УМВД.

Мужчина нашел на одном из сайтов объявление о продаже обуви, связался с продавцом и договорился о покупке.

Его попросили забронировать товар, что гражданин и сделал.

Однако ни обуви, ни средств обратно он не получил.

Сумма ущерба составила 3,5 тысячи рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 22-летний саратовец. Он признался в содеянном, на парня завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.