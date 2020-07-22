Прокуратура Ленинского района Саратова выявила, что местный житель не платил алименты на свою дочь. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Общая сумма долга и неустойки превысила отметку в 440 тысяч рублей.

Поскольку мужчина уклонялся от выполнений решений суда и перечисления средств, приставы арестовали его Land Rover Discovery. Машину оценили в 739 тысяч рублей.

Купить ее с торгов никто не захотел, поэтому машину взыскатель принял в счет погашения долга, а оставшиеся от продажи деньги вернули мужчине.