В июне в полицию обратился 60-летний житель Москвы с заявлением о растрате.

Как выяснилось, он познакомился с 37-летним саратовцем, который делал ремонт в подъезде. Вскоре пенсионер сказал ему, что хочет привести в порядок дачу в Костромской области. Из-за плохого зрения сам взяться за работы он не мог, поэтому предложил новому знакомому съездить с ним и взамен получить деньги.

В день отъезда злоумышленник взял 50 тысяч рублей, которые предназначались для оплаты строительных работ. Он сначала помогал москвичу, а потом захотел вернуться домой.

Гражданин дождался, пока владелец участка заснет, забрал вещи и деньги и уехал автостопом на родину.

Следователю он объяснил свой поступок тем, что не сошелся характером с пенсионером.

На мужчину завели уголовное дело, оно направлено в суд.

Следователю злоумышленник объяснил, что бросил на произвол судьбы своего слепого «друга», так как не смог с ним сойтись характерами, но это не помогло ему уйти от ответственности.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.