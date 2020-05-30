Молодой саратовец перевел с карты приятеля деньги на свой счет. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.

28-летний молодой человек обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже восьми тысяч рублей с его банковской карты. В ходе разговора потерпевший сообщим, что не давно был в компании малознакомых людей.

Он отлучился и оставил телефон без присмотра, чем и воспользовались компаньоны. По подозрению в преступлении полицейские задержали ранее судимого 22-летнего молодого человека. На него завели уголовное дело за кражу и запретили покидать город.