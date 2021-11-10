В Ленинский отдел полиции обратился 57-летний житель Саратова с заявлением о краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Мужчина рассказал, что оставил сотовый телефон стоимостью 50 тысяч рублей на лавочке рядом с домом по улице Ипподромной, а когда вернулся обратно, то смартфона не обнаружил.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена личность подозреваемого. Им оказался 34-летний ранее не судимый мужчина.

Он признался, что забрал оставленный гаджет, после чего сдал его в комиссионный магазин. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.