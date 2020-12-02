Жертвой мошенника из Саратова стал житель Пензы. Об этом сообщили в городском УМВД.

Тот хотел приобрести иномарку и позвонил “посреднику”, который обещал помочь в снижении цены. Злоумышленник рассказал, что есть несколько желающих приобрести авто, но если быстро внести задаток, то хозяин машины откажет в продаже остальным и сделает солидную скидку.

Потерпевший поверил ему и перечислил на указанный счет 265 тысяч рублей. После этого злоумышленник исчез, а обманутый гражданин обратился в полицию.

По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело.