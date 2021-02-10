Суд признал 39-летнего саратовца виновным в разврате и изнасиловании двух девочек. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что мужчина был вхож в семью своего знакомого и общался с его 15-летней сестрой. 28 апреля вечером она вместе с 13-летней подругой по приглашению мужчины пришла к нему в гости на съемную квартиру в Ленинском районе Саратова. Там гражданин надругался над ними.

Следователь установил психологический контакт с девочками и собрал доказательства, подтверждающие вину мужчины.

Ему дали 12 лет исправительной колонии строгого режима.