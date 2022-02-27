Житель Дергачей получил наказание за неоднократное изнасилование малолетней дочери своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Обвиняемый 37-летний мужчина жил вместе с сожительницей и ее 11-летней дочерью. В период с 1 по 30 июня 2019 года, а также 11 октября прошлого года, пользуясь нахождением наедине с малолетним ребенком, он совершил в отношении девочки действия сексуального характера. Став случайным свидетелем одной из таких сцен, мать обратились с заявлением в полицию.

Несмотря на непризнание подсудимым своей вины, были собраны все необходимые доказательства.

Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года.