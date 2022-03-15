Суд назначил наказание жителю Лысогорского района за угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Вечером 13 декабря прошлого года пьяный 54-летний мужчина находился в доме в Лысых Горах. Из-за возникших неприязненных отношений к своей 47-летней супруге, он подошел к ней с ножом. Удерживая одной рукой женщину на месте, приставил кухонный нож к ее шее, пообещав отрезать голову.

Женщина восприняла угрозу серьезно.

В настоящее время суд назначил обвиняемому два месяца в колонии-поселении.