32-летний саратовец признан виновным в причинении смертельных травм 25-летнему приятелю. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В ночь с 20 на 21 ноября прошлого года мужчины отправились в магазин на Огородной улице. В пути старший приревновал свою сожительницу к младшему, который оказывал ей знаки внимания.

Между ними завязалась драка, в ходе которой пострадавший получил 30 ударов камнем по телу и 585 ножевых ранений.

Молодой человек скончался от перелома черепа, множественных колото-резаных и резаных непроникающих ранений тела и переохлаждения.

Житель Саратова получил за это деяние 18 лет колонии.