В Советском районе перед судом предстал местный житель, которого обвиняют в угоне и вождении в пьяном виде, нарушении ПДД от которого погиб человек.

Так, в ночь с 8 на 9 августа 2019 года 40-летний мужчина в алкогольном опьянении решил покататься на машине спящего товарища и взял с собой другого друга. Они отправились в поселок Александровка, однако под действием горючего водитель не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате аварии пассажир погиб.

Суд приговорил виновника ДТП к шести годам колонии общего режима, а также лишению водительских прав на три года.