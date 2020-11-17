Суд признал 47-летнего саратовца виновным в неоднократной неуплате алиментов. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Суд обязал мужчину с 18 сентября 2012 года отдавать четверть своего заработка на содержание сына 2010 года рождения.

Мужчина более четырех лет ничего не перечислял, сумма долга превысила отметку в 255 тысяч рублей. Неоднократное привлечение к административной ответственности не возымело на него никакого действия.

В зале суда мужчина признал свою вину и пообещал начать перечислять средства.

Ему придется провести полгода на исправительных работах и отдавать десятую часть своего дохода в казну государства.