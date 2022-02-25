Житель Красноармейского района был осужден за вождение без прав. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры по Саратовской области.

По решению суда 47-летний местный житель провел 100 часов на общественно-полезных работах за управление автомобилем без водительских прав.

Ранее мужчина неоднократно попадался на глаза сотрудникам полиции за вождение в нетрезвом виде, после чего его лишили прав на 2 года. Однако, проигнорировав наказание, он снова сел за руль. Через некоторое время его задержали сотрудники госавтоинспекции.

Суд назначил нарушителю наказание в виде обязательных работ в местной управляющей компании.