В Энгельсе признали виновным молодого ранее судимого за грабеж местного жителя в убийстве. Об этом сообщили в СУ СКР по Саратовской области.

В прошлом году 27-летний саратовец познакомился в Широкополье с 47-летним мужчиной. В октябре прошлого года у молодого человека возникли проблемы с жильем, и тогда его новый приятель предложил ему пожить вместе с его девушкой у него.

В конце этого же месяца жильцы дома устроили пьяное застолье. В ходе него хозяин жилища высказал претензию на счет их проживания в его доме. Из-за возникшей ссоры младший из гостей схватил нож и воспользовался им против соперника. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Эксперты установили, что смерть наступила от проникающего колото-резаного ранения груди с повреждением сердца и острой кровопотери.

Суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.