Суд признал 63-летнего саратовца виновным в убийстве, незаконном изготовлении огнестрельного оружия и хранения его. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что в феврале 2020 года 62-летний саратовец на токарном станке заменил в пневматическом пистолете заводской ствол на самодельный гладкоствольный, что позволяло класть туда соответствующие патроны и укрепил другие элементы оружия. Пистолет пенсионер хранил у себя дома.

Вечером 18 апреля у него пропал телефон, мужчина подумал на бывшую девушку и пошел ее искать. Он пришел домой к 62-летнему приятелю на Черниговскую улицу. Друг спал, а возлюбленной не было.

Желая привлечь его внимание, злоумышленник выстрелил в воздух, но тот не проснулся.

Обида и прошлая неприязнь вспыхнули в мужчине и он дважды выстрелил в голову товарища. Тот скончался на месте.

После этого убийца разбудил спавшую на соседнем диване сожительницу потерпевшего и ушел к себе домой, где его задержали полицейские.

Увидев бездыханное тело сожителя, женщина побежала к соседям, которые набрали 112.

Еще до начала следствия и в суде мужчина признал свою вину. Ему дали 13 лет исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей и ограничением свободы сроком на год.