Суд признал вину 52-летнего жителя Саратова в совершении двух эпизодов преступления. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Так, 17 января текущего года 52-летний саратовец напился в квартире на Шелковичной и почувствовал себя плохо. Приехавший по вызову врач бригады скорой помощи осмотрел пациента и назначил ему лечение. В ответ на это мужчина внезапно накинулся на медика с кулаками. Тот отделался кровоподтеком на левой скуле и ссадинами на правой.

Кроме того, на следующий день двое сотрудников полиции собирались доставить агрессора в следственный отдел для объяснений. Однако саратовец, не желая такого поворота событий, оскорбил полицейских и полез в драку, причинив им неопасные для жизни или здоровья повреждения.

Суд заключили злоумышленника под стражу и назначил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.