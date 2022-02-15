Суд признал 53-летнего местного жителя виновным в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В ночь с 22 на 23 декабря прошлого года 53-летний мужчина вместе со своим 43-летним приятелем находился в доме по улице Коммунистической села Терса Вольского района. Мужчины вместе пили, в ходе чего поругались. Подсудимый нанес своему оппоненту удар ножом, от которого тот скончался.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.