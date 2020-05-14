В Кировском районе 40-летнего мужчину осудили за убийство. По информации региональной прокуратуры, он подавал апелляцию.

Вечером 7 ноября прошлого года в доме на Тракторной осужденный со своим 50-летним товарищем выпивали алкоголь. Во время застолья между ними завязался конфликт, и злоумышленник зарезал оппонента, а зачем скрылся.

Суд приговорил его к десяти годам в колонии строгого режима, однако убийца режил обжаловать наказание. Прокурор доказал несостоятельность доводов жалобы, а судебная коллегия не стала менять своего решения.