Жителя Ртищево осудили за покушение на убийство и принуждение к сделке с применением насилия, сообщает областная прокуратура.

В ноябре 2011 года 54-летний мужчина поссорился с супругой из-за ее упрека в его пьянстве. Рассвирепев, злоумышленник избил возлюбленную, а затем повалил на пол, наступил ногой на шею и начал душить. После этого он ударил ее по голове стулом, от чего та потеряла сознание.

В это время подсудимый решил зарезать жену. Он схватил нож и хотел ударить им оппонентке в голову, но женщина очнулась и начала защищаться. Ей удалось сохранить себе жизнь, однако на руках остались порезы.

Спустя два года нерадивый муж попросил потерпевшую разрешить ему сдавать земельный участок, на что получил отказ. Неадекватный саратовец снова избил супругу, а затем, угрожая заряженным ружьем, потребовал дать согласие на совершение данной сделки. Опасаясь за себя, ей пришлось согласиться и поехать к нотариусу.

После случившегося женщина переехала в другой регион и долгое время не рассказывала никому о произошедшем. Лишь в 2019 году, когда она проходила свидетем по другому уголовному делу, саратовчанка сообщила о тех событиях.

Несмотря на непризнание обвиняемым вины и прошедшее время со времен преступлений, суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима.