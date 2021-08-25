Саратовский Роспотребнадзор помог покупателю вернуть деньги за некачественный «iPhone 11», сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина приобрел телефон в кредит за 47,7 тысяч рублей. Начав пользоваться им, он обнаружил, что микрофон для записи аудио не работает.

Компания-продавец провела проверку качества и согласилась с претензиями, но долго не выплачивала потребителю деньги за товар.

Сотрудники Роспотребнадзора направили иск в суд. Продавца обязали выплатить полную стоимость товара с процентами по кредиту, а также штрафную неустойку и компенсацию морального ущерба потребителя.