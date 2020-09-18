Расследование уголовного дела в отношении 21-летнего саратовца, обвиняемого в грабеже, подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 9 декабря 2019 года утром компания приятелей обманом затащила 17-летнего юношу в гараж, расположенный в Елшанке. Один из парней потребовал от него пять тысяч рублей и, для острастки, несколько раз стукнул свою жертву ладонью по голове.

Тот позвонил другу и попросил перечислить средства, после чего отправил их на указанный злоумышленником счет.

После этого грабитель ушел, а потерпевший сообщил обо всем в полицию.

Еще до начала следствия злоумышленник признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу.