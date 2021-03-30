Уголовное дело в отношении 38-летнего саратовца, обвиняемого в угрозе применении насилия и избиении полицейских, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, вечером 1 августа пьяный мужчина вышел из кафе на улице Чернышевского. Он обругал полицейских и попытался уйти. Те последовали за ним, но гражданин отказался представляться и сел в кабину своей ГАЗели. На законное требование выйти из авто он ответил матом, открыл дверь машины и стал угрожать полицейскому применением насилия.

Правоохранители вызвали подкрепление. Злоумышленник начал бить троих из них по рукам и ногам, после чего его действия пресекли. Гражданина доставили в полицию.

В камере правоохранитель дал мужчине документы об его административном правонарушении для ознакомления и подписания. Тот ответил категоричным отказом, выругал представителя власти и замахнулся на него десятилитровой пластиковой бутылью с водой. Потом он ударил его двумя руками в грудь.

Дальнейшие действия злоумышленника пресекли правоохранители.

До начала следствия мужчина признал свою вину и раскаялся, объяснив свое поведение тем, что был пьян.

Уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу.