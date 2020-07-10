Расследование уголовного дела в отношении 38-летнего саратовца за распространение детского порно завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Следствие сообщает, что мужчина скачал эти видео себе на компьютер, а потом выложи в интернет. Его действия выявили сотрудники отдела «К» ГУ МВД России по Саратовской области.

Еще до окончания следствия мужчина признал свою вину, ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, это не единственный случай распространения подобных материалов в регионе. Ранее житель Базарного Карабулака распространял порнографию с детьми через компьютер его 65-летней знакомой.