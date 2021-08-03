Следователи завершили расследование в отношении 36-летнего рецидивиста из Саратова, обвиняемого в семи эпизодах иных действий сексуального характера, совершенных с применением насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста с использованием беспомощного состояния потерпевшего. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, в период с июня 2020 года по март 2021 года мужчина, находясь по месту своего проживания в Заводском районе города Саратова, пользуясь моментами, когда он оставался наедине с падчерицей, 2009 года рождения, совершал в отношении нее действия сексуального характера.

13 марта уже 2021 года мать девочки, внезапно вошла в комнату, где супруг находился с ее дочерью и пресекла очередной эпизод. Она побеседовала с ребенком, и девочка все ей рассказала. Женщина не стала замалчивать случившегося, а обратилась в правоохранительные органы.

Следователям СК удалось установить психологический контакт с девочкой и собрать доказательства совершенных в отношении нее противоправных деяний.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Несмотря на непризнание обвиняемым своей вины, следственным органом собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие его в совершении инкриминируемых деяний.