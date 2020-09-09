Расследование уголовного дела в отношении 35-летнего саратовца, обвиняемого в сопряженном с разбоем убийством, разбое, умышленном повреждении чужого имущества и угоне автомобиля, подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия в октябре 2019 года 44-летний саратовец пошел строить дом на Абрикосовой улице в Волжском районе города к 35-летнему мужчине. Он узнал, что гражданин недавно получил крупную сумму денег от продажи дома и взял их, прихватив заодно ценное имущество и автомобиль хозяина здания.

Вечером 10 ноября 2019 года гражданин пытался угнать «Ниву» на Абрикосовой улице, разбил ее стекло топором и попытался завести машину, но у него это не получилось.

Тогда он пошел к дому, разбил топором стекло и стал искать деньги. Около часа ночи вернулся 44-летний хозяин дома и получил несколько ударов кулаками по голове. Также злоумышленник несколько раз пырнул его ножом, от полученных травм потерпевший скончался на месте.

Саратовец увидел, что у него упал телефон, забрал его, как и другое имущество из дома на сумму свыше 11 тысяч рублей и ушел.

Ночью 11 октября мужчина угнал «Газель», принадлежащую его знакомому и успел устроить ДТП на 3-м Овсяном проезде, после чего скрылся.

Гражданин так и не признал свою вину, хотя доказательства говорят об обратном.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.