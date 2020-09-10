Расследование уголовного дела в отношении 28-летнего саратовца, обвиняемого в убийстве, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия вечером 21 июня он пил спиртное в гостях у 38-летнего приятеля и его сожительницы в доме на 2-м Свирском проезде в Саратове. Мужчины начали ссориться по мелочам, а потом гость решил доказать свою правоту ножом. Он исполосовал хозяина жилища, от чего тот упал на пол, а гражданин поспешил уйти.

Злоумышленник прибежал к своим родственникам, которые живут неподалеку и рассказал брату о случившемся. Вместе они вернулись на место трагедии, где уже была бригада скорой помощи. Медики уже ничем не могли помочь пострадавшему, потому что тот скончался от полученных ранений.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной его смерти стало колото-резаное ранение груди, проникающее в брюшную полость, с повреждением печени, массивная кровопотеря. Прибывшим на место сотрудникам Росгвардии мужчина признался, что именно он убил товарища.

Обвиняемый еще до начала следствия признал свою вину и раскаялся, его взяли под стражу.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.